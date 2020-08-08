أبو الغيط: لابد من وقوف المجتمعين العربي والدولي إلى جانب لبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية أن يقف المجتمعان العربي والدولي إلى جانب لبنان ودعمه، حتى يتجاوز التداعيات الكارثية للانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "أبو الغيط"، الذي يزور لبنان على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية يضم السفير حسام زكي مساعد الأمين العام، حيث التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، ورئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وآخرين.

وشدد أبو الغيط على أن الجامعة تضع كل إمكانياتها وطاقاتها بما يفيد لبنان ويحقق مصالحه، لاسيما فيما يتعلق بالتنسيق مع الدول العربية في مجال مساعدة لبنان وإعادة الإعمار، إلى جانب الاستعداد للمساعدة أيضا في مجال أعمال التحقيق في انفجار الميناء البحري.

وأشار إلى الاستعداد الدائم لدى الجامعة العربية لتقديم كافة أنواع الدعم المساندة، في ضوء ما هو متاح لديها من إمكانيات وقدرات، لافتًا إلى أنه سينقل إلى وزراء خارجية الدول العربية رؤية الجامعة العربية في شأن ما تعرض له لبنان، ومشاهداته للوضع الراهن وكذلك طلبات لبنان، إلى جانب مخاطبة الأمم المتحدة في نفس الإطار.