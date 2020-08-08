رؤول نعمة: الشعب لم يعد يؤمن بالحكومات المتعاقبة على لبنان

قال رؤول نعمة، وزير الاقتصاد اللبناني، إن كل وزير يقوم حاليا بالعمل قدر طاقته وبأشياء صغيرة والتي في يده عملها كسلطة في لبنان، حتى يجتمع مجلس الوزراء، أو التجربة بالاستكمال في تصليح الأمور، وفي حال اتفق السياسون على حكومة جديدة ستستقيل الحكومة ثاني يوم.

وأضاف "نعمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفراغ الدستوري هو الأمر الذي يعصف بلبنان، وهو يقتل لبنان ويجب على من بيده سلطة القيام بإصلاحات قوية وعاجلة للخروج من الأزمة الراهنة، موضحا أن الحكومة الجديدة تقوم بتجربة بعض الطرق لحل مشكلات الحكومات السابقة، وهناك الكثير من المشكلات والشعب لم يعد يؤمن بالحكومات المتعاقبة على لبنان.

وتابع: "عندنا مشكلة كبيرة مع المواطنين والدول الأجنبية، والحل الوحيد هو إصلاحات بأسرع وقت ممكن حتى تبدأ الدول الأجنبية التصديق بأن الحكومة اللبنانية تقوم حاليا بواجباتها".