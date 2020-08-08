وزير الاقتصاد اللبناني: أويد المطالب الشعبية ولا نعلم سبب الانفجار

قال رؤول نعمة، وزير الاقتصاد اللبناني، إنه يؤيد مطالب الشارع اللبناني، ويجب عمل اللازم للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت في "مرفأ لبنان".

وأضاف "نعمة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الآن"، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأزمة اللبنانية الحالية، والانفجار الذي وقع منذ أيام، نتاج لسنوات من حكومات سابقة، موضحا أن ما طلب في معاهدات "باريس 1، باريس 2، باريس 3"، هناك الكثير منها قيد الإنفاذ وهناك ما تم إحالته لمجلس النواب.

وأكد أنه مؤيد لمساعده الدول الأجنبية في التحقيقات الخاصة، بالانفجار للتأكد من نتيجته النهائية، وتضاربت الأقاويل بين الجميع، ما إذا كان الحادث الذي وقع هو نتاج لانفجار أرسلتها إسرائيل أم إهمال، حيث أنه على مدار 6 سنوات، والحكومات الموجودة من 2014، لم تفعل أي شئ، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية، تدفع ثمن 30 عاما من الإهمال والسرقة، ولا توجد تنمية حقيقية للاقتصاد اللبناني.