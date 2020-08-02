انكماش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 18.084.383 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 689.909حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 11.374.409 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم وأثر الوباء في اقتصادات دول العالم، وتسبب كذلك في حالة من الركود في كثير من دول العالم.

وأظهرت بيانات صادرة، اليوم، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي انكمش بنسبة 3.3% في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق، لكنه كان جيدًا مقارنة بالاقتصادات الرئيسية الأخرى، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية ثاني أعلى نسبة من بين 14 دولة تضم الولايات المتحدة والصين وألمانيا وفرنسا، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي مجموعة مكونة من 36 دولة معظمها دول غنية ومتقدمة.

وأصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 13 من أصل 36 دولة، بالإضافة إلى 6 اقتصادات رئيسية أخرى:"الصين وروسيا والهند وإندونيسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا".

-الصين تصدرت القائمة، وارتفع اقتصادها بنسبة 11.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق.

-انكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

-انكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 10.1%، فيما انخفض الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8% ، وانكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 18.5%، كما عانت هذه الدول الأوروبية، من انخفاض مزدوج الرقم في نموها الاقتصادي بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".