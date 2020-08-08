"سكاي نيوز": سماع دوي إطلاق نار وسط بيروت

سُمع دوي إطلاق نار وسط العاصمة اللبنانية بيروت، قبل قليل، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وطالب متظاهرون لبنانيون، اليوم، بملاحقة المسؤولين عن انفجار بيروت، ورحيل الطبقة السياسية الحاكمة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وقبل قليل، اقتحم متظاهرون مقر وزارة الخارجية اللبنانية في الأشرفية، فيما أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحاولون عبور حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان بوسط بيروت،اليوم، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 158 شخصًا على الأقل وإصابة الآلاف.

وشارك المحتجون في مسيرة دعوا إليها تحت عنوان "يوم الحساب"، للمشاركة في تشييع رمزي لضحايا انفجار بيروت، والمطالبة برحيل السلطة السياسية بأكملها.

وبدأ مئات المحتجين، صباح اليوم، الاحتشاد في ساحة الشهداء بوسط المدينة للمشاركة في مظاهرة لانتقاد تعامل الحكومة مع أكبر انفجار تشهده بيروت في تاريخها والذي دمر قطاعًا من المدينة.

وحمل محتجون مجسمًا لمشانق، ورفعوا لافتات خيّرت إحداها المسؤولين بين الاستقالة والشنق.

ويطالب لبنانيون باستقالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والنواب، واعتبروا أن الجميع مسؤول عن تدمير العاصمة اللبنانية وتشريد مئات الآلاف.

ويحمّل المتظاهرون السلطة السياسية مسؤولية تقاعسها وتقصيرها وسكوتها عن تخزين 2700 طن من مادة نترات الأمنيوم سريعة الاشتعال.