أعلن الصليب الأحمر اللبناني، إصابة 172 شخصا في مظاهرات بيروت اليوم، بينهم 55 نقلوا إلى المستشفيات، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

واقتحم المتظاهرون، مقر جمعية المصارف وسط بيروت، وأضرموا النيران فيها.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، يوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية وآلاف المحتجين الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي خلف 158 قتيلا وآلاف الجرحى.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" باقتحام المتظاهرين مبنى وزارة الخارجية في ضاحية الأشرفية وسط العاصمة بيروت، ورفع شعارات عليه، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

وأكد بيان للمتظاهرين أن الثورة قررت اتخاذ مبنى وزارة الخارجية مقرا لها.

وتجمع الآلاف من المحتجين في ساحة الشهداء بوسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة.

وقال شهود عيان، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، عندما حاول بعض المحتجين اختراق الحاجز الذي يسد الشارع المؤدي إلى البرلمان.