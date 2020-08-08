"الإعلاميين" تعقد اجتماعا استعدادا لمتابعة تغطية انتخابات الشيوخ

عقد مجلس إدارة نقابة الإعلاميين، اليوم، اجتماعا برئاسة الذكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، واتخذ عدة قرارات بشأن متابعة التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ، منها:

تشكيل غرفة عمليات لمتابعه وتسهيل عمل الإعلاميين فى اللجان الانتخابية برئاسة محجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وعضوية كل من:

1- خالد فتوح عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق.

2- سهام صالح وكيل النقابة.

3- أيمن عدلى عضو المجلس.

4- ريهام ابراهيم عضو المجلس.

كما اتخذ المجلس، قرارا بتشكيل لجنة رصد آداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم الانتخابات، برئاسة الإعلامية نادية مبروك عضو المجلس، وعضوية كل من:

1- الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة.

2- الدكتورة جيهان يسري إستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.

3- الدكتور حسن على أستاذ الإعلام جامعة قناة السويس.

4- المخرج محمد عفيفي من الهيئة الوطنية للإعلام.

5- أحمد عادل مقررا للجنة.

وفى نهاية الاجتماع، أكد مجلس النقابة على ثقته في الإعلاميين المصريين، المصرح لهم بتغطية الانتخابات، بالالتزام بالمهنية الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني، حتى نقدم صورة مشرفة أمام العالم، عن هذا الاستحقاق التشريعي، والعرس الديمقراطي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة.