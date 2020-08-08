غدا.. الجنايات تستمع لمرافعات الدفاع في "ماسبيرو الثانية"

تستمع محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدًا الأحد، لمرافعات دفاع 6 متهمين في قضية "أحداث ماسبيرو الثانية"، والتي وقعت في 5 يوليو من عام 2013.

وتُعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.

وكانت محكمة الجنايات، عاقبت المتهمين، غيابيا، بالسجن مددًا متفاوتة، قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليهم، وتقديمهم للمحاكمة، حيث أعيدت إجراءات المحاكمة، على مدار عدة جلسات، فيما حددت المحكمة جلسة الغد، لسماع مرافعات الدفاع.