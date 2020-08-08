درة تهنئ هند عبد الحليم بمناسبة الزفاف: "اتمنالك كل التوفيق"

نشرت الفنانة التونسية درة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صور من حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم.

وعلقت "درة" علي الصورة قائلة، "الحب لا يتعلق بعدد الأيام والشهور والسنوات التي قضيتها معًا. الحب يدور حول مدى حبك لبعضكما البعض كل يوم. أتمنى لك كل التوفيق".

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم عرض لها مؤخرا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، ومن إخراج مصطى أبو سيف.