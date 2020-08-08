إيناس عز الدين: "الضحكة اللي انتو شايفينها وراها عياط وتعب"

نشرت الفنانة إيناس عز الدين، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عليها قائلة: "الكلام ده ينطبق على كل حد فينا بينزل صورة، هي مجرد صورة، بس وراها قصص كتير أوي، بتظهر الجانب الحلو المضحك الجميل، ومخبيين الجانب اللي مليان مشاكل وتعب وابتلاءات".

وأضافت: "الضحكة اللي انتو شايفينها وراها عياط وتعب، ولازم تضحك علشان الصوره تطلع حلوة، الحمد لله على الرضا والقناعة".

يذكر أن والد الفنانة إيناس عز الدين، تعرض لوعكة صحية شديد، اضطرت بعدها السفر إلى السعودية لتكون بجواره.