رئيس الرابطة الطبية الأوروبية يكشف سبب قفزة إصابات كورونا بإيطاليا: "السر في الوافدين"

بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، سجلت السلطات الإيطالية، اليوم، أكبر قفزة في الإصابات الجديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، منذ شهر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء" الشرق الأوسط".

وازداد عدد الإصابات الجديدة، السبت، بالمقارنة مع أمس الأول الخميس، بنسبة 38%، حيث جرى تسجيل 522 حالة إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا المستجد منذ أواخر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الموجة الأولى لكورونا لم تنتهِ بعد

الدكتورة فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، يعلق على هذا الشأن قائلًا إن سر ارتفاع أعداد كورونا في إيطاليا يتركز في الوافدين، وسببه هو فتح الحدود والطيران الدولي، وأيضًا وبين محافظاتها منذ 3 يونيو الماضي، ما تسبب في ظهور نحو 80% من القادمين من الخارج، من بلدان مختلف مثل بنجلادجيش ورومانيا وسلوفانيا، بعد أن فتحت حدودها مع الدول، وخاصة دول أوروبا.

وأضاف "عودة" لـ"الوطن"، أن فتح الطيران هو سبب ازدياد في الأعداد على الرغم من أن تلك الزيادة تختلف عن المرحلة الأولى، ويتلخص هذا الاختلاف في أن المرحلة الأولى كانت الإصابات تتفشى بعدد كبير بجميع المحافظات، أما الآن فتوجد الإصابات في عمارة واحدة داخل محافظة معينة وليس جميع المحافظات.

وأشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إلى أنه لا يمكن اعتبار هذا الارتفاع في أعداد الإصابات أنه بداية للموجة الثانية من كورونا، لأن الموجة الأولى لم تنتهِ بعد، حيث إنها مقسمة لثلاث مراحل، أولى وثانية وثالثة، وإيطاليا كانت في نهاية المرحلة الثاثة والأخيرة من الموجة الأولى للوباء، قبل أن تفتح حدودها لتستقبل وافدين محملين بالوباء.

كما أوضح، أن إيطاليا اليوم أقامت حجرا صحيا على القادمين من الخارج في 13 دولة، وجميع الوافدين من الدول التي يوجد بها إصابات بالغة مثل بلغاريا والبرازيل، لافتًا إلى أن 85% من الإصابات، في العالم متمركزة في 10 دول، من بينها إيطاليا، فيما أن نسبة 95% من المصابين في إيطاليا يتعالجون في البيوت، بينما عدد المتوفين اليوم قليل، يصل تقريبًا لـ30 حالة.