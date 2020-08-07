محافظ الأقصر يزور إيطاليا لتوقيع توأمة مع "فيتربو"

وافق مجلس محافظة "فيتربو" الإيطالية على نص "اتفاق التوأمة" الذي اقترحه محافظ الأقصر مصطفى محمد ألهم، ومن المقرر أن يزور محافظ الأقصر إيطاليا في الخريف المقبل، من أجل التوقيع الرسمى على البروتوكول، بعد تصديق وزارة الخارجية الإيطالية عليه.

وقال أوجينيو بنديتي رئيس مؤسسة بنديتي الثقافية: "لقد كان النجاح الكبير الذي صادف المعرض المصرى الذي قامت بتنظيمه في فيتربو العام الماضى مؤسسة سيب بنيديتّى"، والذى شهد في ستة أشهر إقبال ما يزيد على 60 ألف زائر جاءوا لمشاهدة مجموعة من مستنسخات مقبرة الفرعون توت عنخ أمون، وهو ما فتح الطريق أمام مبادرات ثقافية قدمها السفير المصري في روما هشام بدر.

وأضاف رئيس مؤسسة بنديتي الثقافية: "الآن يمكن القول إن الأتروسكان سيهبطون في مصر، لتجديد العلاقات الألفية بين البلدين، الذين توحدهم الأديان الوحيدة في العالم التي تدعو إلى خلود الروح في رحلتها في عالم ما بعد الموت".

هذا وقد أسقف فيتربو، لينو فوماجالى، بقيادة أول رحلة حج مسيحية على مسار رحلة العائلة المقدسة في هروبها في مصر، من خلال زيارة الأماكن التي لجأ فيها الطفل يسوع لمدة سبع سنوات هربًا من إضطهاد الملك هيرودس.

هذا التراث التاريخى والدينى، جرى وضعه في إطار تمثيلى موسيقي، وعهدت وزارة الثقافة المصرية إلى مؤسسة "سيب بينيديتّى"، بتقديم أول عرض في باكورة عروضه العالمية في روما، وسيجري العرض "تحت الرعاية الخاصة من الفاتيكان".