غادة والي: الدولة رشحتني لمنصبي بالأمم المتحدة وكفائتي أهلتني

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة في فينا، إنها نجحت في الوصول لذلك المنصب جاء عن طريق ترشيحها من قبل الدولة وذلك بعدما يخلوا منصب من هذا النوع على هذه الدرجة يخاطب الدول والحكومات لتقديم مرشحيها، "رشحتني الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأضافت "والي"، خلال مداخلة عبر "سكايب" في أول لقاء تلفزيوني بعد تولي المنصب الأممي، ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك الاختيار يأتي أيضا في إطار كفاءة المرشح وتقدير الدولة ومكانتها، وكذا يدعم السكرتير العام للأمم المتحدة ووعد في أول فترة تنصيبه بأن يزيد من حصة المرأة في المنظمة، موضحة أن اختيارها لهذا الملف لم يكن بسبب كونها امرأة ولكن لكونها مناسبة وفق الاختبارات واللقاءات والمقابلات التي مرت بها لمناقشة الرؤية وتصورها في حل المشكلات والتصدي لها.

وأكدت أن منصبها معني بحل القضايا الأمن والسلام والتنمية وتحقيق أهدافها على مستوى العالم، وهناك ما يقرب من 3 آلاف موظف منتشرين في 103 دول حول العالم بالتعاون مع الحكومات، مشيرة إلى أن الأولويات يتم تحديدها مع الحكومات المختلفة، فهناك عدد من الدول ممن يطلبون التصدي لقضية المخدرات والإرهاب كونه الأولوية في أفغانستان وكولومبيا وبعض الدول الأفريقية، بخلاف الحد من الجريمة التي تعتدي على الحياة البرية في أفريقيا.