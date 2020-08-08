كاتب لبناني: رئيس الوزراء موظف عند حزب الله ويده مكبلة

قال الكاتب الصحفي اللبناني، بشارة خير الله، إن الاشتباكات في شوارع بيروت متواصلة بين المتظاهرين وقوات الأمن، لافتا إلى أن الثورة خرجت عن إطارها السلمي بعد "انفجار النكبة" في بيروت، "الناس تعبانة وبيوتها مدمرة".

وأضاف "خير الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن السلطات لا تريد حتى الآن الاعتراف بفشلها ومسؤوليتها، لافتا إلى أن دخول المتظاهرين للوزارات شيء رمزي وحاليا قوات الجيش أخلت الوزارات من المتظاهرين لأنهم محل احترام من قبلهم.

وأشار إلى أنه لا ثقة لرئيس الوزراء حسان دياب وما يقوله لا يفعله أو يفعل عكسه، كما أنه موظف عند حزب الله، وليس له صوت ويده مكبلة، والقوى السياسية لا تفعل شيئا، والدول الصديقة تبحث عن وسيط بينها وبين الشعب اللبناني.