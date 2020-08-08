غادة والي: أهنئ الحكومة لاتخذاها خطوات خففت أثار كورونا السلبية

قالت غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكاتب الأمم المتحدة في فيينا، إن مصر ستسضيف العام المقبل، المؤتمر الدولي الأكبر على مستوى العالم لمكافحة الفساد، حيث قامت مصر بمجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، وتتعاون معها منظمة الأمم المتحدة لإتمام ذلك.

وأضافت "والي"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يتم العمل في مجال مكافحة الفساد في مصر وشمال أفريقيا والسودان، بمكاتب موجودة وقائمة في تلك الدول، موضحة أن الحماية الاجتماعية التي تطبقها مصر، يقوم عبر عمل مؤسسي، ينفذه عددا من الوزارات التي تعمل بقيادة رئيس الحكومة، حيث نجحت الحكومة المصرية، بالتحرك بسرعة لإتاحة حزم من الدعم والحماية الاجتماعية، من مختلف الوزارت المعنية.

وأكدت أن كل دول العالم، تأثرت بجائحة كورونا اقتصاديا، ما أدى إلى زيادة نسب البطالة، وحتى قامت كل دولة بتقديم حزم من المساعدات للتخفيف من وطأة البطالة والحظر والإغلاق، وكل ما يمس ذلك، مشيرة إلى أن هناك استراتيجيات جديدة للمنظمة تحت تأثير كورونا، وهناك استراتيجية لأفريقيا، يهتم بها عدد كبير من الدول المانحة، وهي استراتيجية هامة، تنظر إلى تحديات الدولة الأفريقية الأكثر تأثرا بجرائم المخدرات والجريمة ومكافحة الفساد.