محمد إمام يخوض سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "الملك"

كشف الفنان محمد إمام عن خوضه السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "الملك"، رغم رفضه لأكثر من سيناريو درامي بعد تقديمه مسلسل "هوجان".

وكتب "إمام" عبر حسابه الشخصي علي موقع التبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، "كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان.. لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجأوني .. (الملك رمضان_2021) إن شاء الله.. إنتاج تامر مرسي.. إشراف عام حسام شوقي".

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام فيلم "لص بغداد"، والذي يعرض حالياً بدور العرض، وشاركه في البطولة كلا من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن "توتة"، وأحمد رزق، وهو من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.