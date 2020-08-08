"الوطنية للانتخابات": توفير كمامات للناخبين قبل دخول اللجان

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن 2020 معروف أنه عام الانتخابات، والهيئة كانت في وضع استعداد دائم لها، كونها هيئة دائمة، والدوام يعني الاستمرار، والاستمرار يعني الاستقرار، فكل ما يخص العمليات الانتخابية، كانت الهيئة على استعداد من لوجستيات وأدوات انتخابية، والاتفاق مع المطابع، وكل الجهات المعنية بالدولة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره على شاشة "الفضائية المصرية"، أنه عندما انتشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مصر ودول العالم، بدأت الهيئة تأخذ إجراءات وعقد اجتماعات، واتفقت أن يتم عمل انتخابات مجلس الشيوخ، في حدود معينة، وبمعايير محددة، من خلال تعقيم كل اللجان الفرعية والعامة، قبل إجراء العملية الانتخابية في الصباح، وكذلك بعد انتهاء العملية الانتخابية في المساء.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة على الناخبين والمرشحين ووكلاء المرشحين داخل اللجان، والأعضاء المتواجدين داخل اللجان بدءً من القاضي حتى الموظفين، كما أن الهيئة توفر كمامات لكل شخص لم يأتي بكمامة من منزله، قبل الدخول إلى مقر اللجنة الانتخابية.