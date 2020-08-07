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وزير الأوقاف: من يخالف "العليا للانتخابات" ليس جديرا بثقة الشعب

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
01:22 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات ليس جديرًا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفات قانونية؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات "الغاية تبرر الوسيلة".

وأكد جمعة، في بيان له، أن وزارة الأوقاف ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة من شأنها استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي حزب أو مرشح، موضحًا أنَّ المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ التي ستجرى قريبًا من أدوات قوة الدولة التي تكمن في اكتمال وقوة مؤسساتها الوطنية.

ووصف وزير الأوقاف، اختيار الأقدر على خدمة الوطن سواء على مستوى القوائم أم على مستوى المقاعد الفردية بـ"الأمانة"، مبينًا أنه يجب على كل شخص أن يختار بتجرد ما يمليه عليه ضميره ويغلب على ظنه أنه الأقدر على خدمة الوطن، وأن المشاركة الإيجابية واجب وطني.

ولفت إلى أنَّ وزارة الأوقاف في الوقت الذي تحث فيه على المشاركة الإيجابية وتعدّها واجبًا وطنيًّا فإنَّها لن تسمح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية لأي شخص أو حزب، بل إنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي مرشح أو حزب يحاول مجرد محاولة استغلال المساجد في أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية.

وشدد وزير الأوقاف على أنَّه سيتم التعامل بكل حسم تجاه أي من المنتسبين إليها ممن يسمح بذلك أو يشارك فيه أو يغض الطرف عنه في نطاق مسؤوليته المهنية والوظيفية.

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