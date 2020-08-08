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هشام جابر: الطبقة السياسية اللبنانية فاسدة ومترابطة مثل حبات المسبحة

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محمد عزالدين
09:54 م | السبت 08 أغسطس 2020
القادة اللبنانيين

القادة اللبنانيين

قال العميد هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، إن خروج المواطنين اللبنانيين إلى الشوارع للتظاهر اليوم، ليست المرة الأولى، إذ خرجوا في 17 أكتوبر الماضي، في انتفاضة كبيرة، أيدها الكثير من المواطنين، لكن هذه المظاهرات أجهضت.

وأضاف "جابر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه نبه حينها بأن تلك الانتفاضة سيتم اختراقها من قبل السلطات السياسية، وحينها اتهمه البعض بالتشكيك بالثورة، ولكن في النهاية صح ما ذكره.

 وأشار إلى أنه جلس مع رئيس الجمهورية ميشيل عون شخصيا، في نوفمبر الماضي، وأعطيته بعض الاقتراحات وكان مرتاحا من تلك الاقتراحات بتشكيل صدمة إيجابية، تقنع الناس بأن هناك تغيير مثل توقيف المسؤولين، والسعي لإعادة الأموال المنهوبة.

وأوضح أن الرئيس اقتنع بهذه المطالب، لكن للأسف الكثيرون لا يناسبهم هذا الكلام لأنهم متورطون، مؤكدا أن الطبقة السياسية فاسدة، ومترابطة كحبات المسبحة، إذا سقط حجر منها يسقط الآخرون.

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