وليد توفيق يشكر الدول العربية الداعمة لبنان

وجة المطرب وليد توفيق، الشكر لجميع الدول العربية التي تضامنت مع لبنان، ووجهت الدعم لها.

وكتب وليد عبر تويتر، شكر من القلب لكل الدول العربية والأجنبية اللي عم تساعد لبنان، السعودية مصر سوريا الاردن المغرب تونس الجزابر الكويت الامارات العربيه قطر عمان العراق. فرنسا بريطانيا الولايات المتحده المانيا السويد روسيا

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.