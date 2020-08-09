بالصور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات في دمياط

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة محاسب حازم حواس، وبالاشتراك والتنسيق مع شرطة مرافق دمياط بقيادة العميد أشرف الصعيدي والقوات الأمنية المرافقة وتحت إشراف المحاسب محمد الشبراوي نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع شمال وروضة عبد الكريم نائب رئيس مركز ومدينة دمياط لقطاع جنوب حملة انضباطية مكبرة بعدد من المناطق والشوارع الحيوية بمدينة دمياط بباب الحرس وقرية الشعراء على الترعة الشرقاوية وتحقيق الانضباط بمجمع المواقف أسفل الكوبري العلوي.

كما شملت الحملة منطقة عمر أفندي مدخل الشرباصي بمحيط مدرسة عمر مكرم وإزالة الاشغالات بمحيط المدارس ومقار اللجان الانتخابية وأسفرت الحملة عن مصادرة الإشغالات والتعديات بحمولة 8 سيارات من المضبوطات التي تم التحفظ عليها تنفيذا للقانون والتعليمات فضلا عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.