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مرشح يستعين بسيارة نصف نقل وميكروفون للدعاية بانتخابات الشيوخ في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
02:45 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
أحمد

أحمد

استعان أحمد الحفناوي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ فردي مستقل، في محافظة دمياط، أثناء جولة انتخابية بقرى الركابية وأم الرضا، بسيارة نصف نقل، مثبت عليها مكبر للصوت، للتحدث إلى المواطنين بالشوارع والمقاهي، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الشباب والأطفال.

فيما قام محمد جلال الحفناوي والذي يعمل نائب مدير أحد البنوك، بأولى جولاته الانتخابية كمرشح فردي مستقل في مدينة الزرقا، كما بث فيديو دعائي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، للتعريف بنفسه، وأسباب ترشحه، كما أعلن عدد من زملاءه دعمهم له في الانتخابات.

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