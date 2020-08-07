رئيس التحرير

محمود مسلم

1388 إصابة و107 وفيات حصيلة كورونا في دمياط

كتب:

سهاد الخضري
04:19 م | الجمعة 07 أغسطس 2020
ارشيفية

ارشيفية

قال مصدر بمديرية صحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 1388 إصابة، بالإضافة إلى 107 حالات وفاة .

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأكمل: "من بين الوفيات فوجئنا بطفلة عمرها 13 عاما، ولكنها كانت تعاني من سرطان الدم (اللوكيميا)"، متابعا: "كورونا لا يتأثر به بشدة، إلا من كان مصابا بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

وأردف: "تخطى عدد المتعافين الـ 1000"، مضيفا: "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) فيما جرى تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بها".

اقرأ المزيد:

مرشح يستعين بسيارة نصف نقل وميكروفون للدعاية بانتخابات الشيوخ في دمياط

تحرير 173 محضرا للمخابز والأسواق خلال عيد الأضحى في دمياط

مرشح بالشيوخ في دمياط: "لو الناخب اقتنع بي هينتخبني بدون لافتة واحدة"

محافظ دمياط لرؤساء المحليات: حصلوا رسوم النظافة واستعدوا للانتخابات