1388 إصابة و107 وفيات حصيلة كورونا في دمياط

قال مصدر بمديرية صحة دمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 1388 إصابة، بالإضافة إلى 107 حالات وفاة .

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كـ"أمراض الجهاز التنفسي، السرطان، أمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين 60 عاما فأكثر بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل أعمارهم عن 60 عاما.

وأكمل: "من بين الوفيات فوجئنا بطفلة عمرها 13 عاما، ولكنها كانت تعاني من سرطان الدم (اللوكيميا)"، متابعا: "كورونا لا يتأثر به بشدة، إلا من كان مصابا بمرض مزمن والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

وأردف: "تخطى عدد المتعافين الـ 1000"، مضيفا: "لدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر والحميات والعام وكفر سعد) فيما جرى تطهير وتعقيم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بها".