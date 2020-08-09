"المالية" تسوي منازعات ضريبية بـ30 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الانتهاء من 30 ألفاً و131 منازعة ضريبية، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 ملياراً و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيو الماضى.

وأوضح أن مجلس النواب أقر فى جلساته العامة مشروع قانون جديد يقضى بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، والذى يتضمن حوافز جديدة للممولين والمكلفين وغيرهم؛ بما يُسهم فى مساندتهم وتخفيف الأعباء عنهم.

ويقضى مشروع القانون بالتجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة 90% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه الستين يوماً الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و70% إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية، و50% إذا تم السداد خلال الستين يوماً التالية.

كما يقضى مشروع القانون بالتجاوز الكامل بنسبة 100% عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.