فيديو.. كارمن سليمان تطرح "بحبك يا لبنان" لفيروز

طرحت المطربة كارمن سليمان عبر قناتها بـ"يوتيوب"، أغنية "بحبك يا لبنان"، دعم للشعب اللبناني، بعد الانفجار الأخير.

الأغنية للسيدة فيروز، أعادت غنائها كارمن، تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات الأخوين الرحباني.

وكتبت كارمن بداية الأغنيه، إهداء من أعماق قلبي إلى لبنان الحبيب أولى خطوات نجاحي بدأت هناك، أحلي اللحظات وأصدق المشاعر وأمتع الذكريات كانت هناك.

سترجع يوما لنلتقي ونصنع لحظات وذكريات جديدة، في بلد الحياة والفن والحضارة.

إهداء للشعب اللبناني القوي المحب للحياة، صانع البهجة، بحبك يا لبنان.