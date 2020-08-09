"التجاري الدولي" يحصل على شهادة جودة عالمية في أمن المعلومات

أعلن البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، عن حصوله على شهادة الأيزو فى مجال أمن وحماية المعلومات، تقديراً لنجاحه فى تطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الأمنية.

وحصل البنك على الشهادة من هيئة المواصفات البريطانية (BSI) وهى مؤسسة مستقلة وغير هادفة للربح، تعمل بموجب مرسوم ملكى بريطانى فى مجال تقديم خدمات المراجعة ومنح الشهادات، وتعتبر الهيئة إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمعتمدة لمنح الشهادات من قِبل هيئة الاعتماد البريطانية «UKAS» فى مجال عمل البنوك والمؤسسات المالية.

وتعتبر شهادة الأيزو ISO/IEC 27001:2013 من أكثر الشهادات الموثوقة والمعتمدة عالمياً لأمن المعلومات، والحصول على هذه الشهادة يؤكد توافق البنك مع معيار أمن المعلومات والتزام فريق عمله لنظم المعلومات بحماية البيانات، والتحسين والتطوير المستمر لبرامج وأنظمة أمن المعلومات.

وأعربت شاتسى حسن، الرئيس التنفيذى للأمن المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، عن اعتزازها بحصول البنك على هذه الشهادة المرموقة التى تغطى نطاق نظام إدارة أمن المعلومات فيما يتعلق بالقنوات البديلة والخدمات الرقمية لـCIB، ومركز الاتصال، ومركز البيانات.

وأكدت أن نظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001 هو المعيار العالمى الأكثر صرامة لأمن المعلومات الذى يؤكد أن البنك قد وضع أفضل الممارسات لعمليات أمن المعلومات ويضمن سلامة البيانات وسريتها وسلامة أصول العملاء. تابعت: تثبت شهادة ISO 27001 قدرات البنك التجارى الدولى القوية فى مجال أمن المعلومات، ويظهر تحقيق هذا المعيار أن البنك ملتزم بتقييم وإدارة المخاطر الأمنية وإدارة البيانات وبالتالى تحسين السمعة وثقة العملاء، كما يوضح جهود البنك المكثفة لمنع خروقات السرية وتسرب البيانات، وبالتالى تجنب الخسائر المالية والآثار القانونية الناتجة عن الخروقات الأمنية.

يذكر أن متطلبات شهادة ISO/IEC 27001:2013 تتضمن التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل وواسع لضمان تطبيق جميع ضوابط أمن المعلومات وحماية معلومات العملاء على أكمل وجه، وكذلك التقييم المستمر لجميع المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات لخدمات البنك إضافة إلى تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة وفعالة لضوابط أمن المعلومات التى تطبق على العمليات والتكنولوجيا المستخدمة فى البنك والأفراد.