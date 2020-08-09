إليسا تنفي الإساءة لسوريا: تويتة مزيفة

أعلنت المطربة إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، غضبها من تغريدة مزيفة أرسلها لها أحد متابعيها تسيء لسوريا وأهلها.

وعلقت إليسا قائلة "الأخبار المزيفة موجودة في كل مكان، والأذكياء يتحققون من الحقائق أولاً".

إليسا شكرت منذ أيام الدول العربية التي قدمت مساعدات للبنان قائلة "شكرا لكل الدول العربية اللي ما ترددت تساعد لبنان، السعودية، مصر، الكويت، تونس، الإمارات، المغرب، قطر، العراق، الجزائر، عمان، الأردن، شكر لفرنسا وبريطانيا وأمريكا وإيطاليا، الإنسان واحد وإنتو أثبتوا هالشي‏⁧‫".