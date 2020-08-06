إليسا للبنك الدولي: لا ترسلوا ولا ليرة للسلطة الفاسدة.. ادعموا المتضررين

طالبت الفنانة إليسا ، البنك الدولي بعدم إرسال تبرعاته لما وصفته بـ"السلطة الفاسدة"، داعيه إياه لمساندة متضرري أحداث لبنان مباشرة، وذلك بعد إعلان البنك الدولي إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي خلف مئات القتلي والجرحي.

وقالت إليسا، عبر حسابها الشخصي موقع التدوينات القصيرة تويتر: "أعلن البنك الدولي استعداده لمساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد ما صارت منكوبة، نتمنى إنه ما يتّم إرسال ولا ليرة للسلطة الفاسدة المعودة على السرقة، والمساعدة تكون مباشرة للمعنيين، لأنه مثل ما سرقونا وسرقوا أحلامنا راح يرجعوا يسرقونا ويتركوا بيروت مدمرة.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت بسبب الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء أول أمس الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين بسبب الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.