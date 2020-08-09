"صحة بورسعيد" تناشد المواطنين بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية

ناشدت مديرية الصحة ببورسعيد، المواطنين بمراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد زيادة الإصابات التى شهدتها بورسعيد بسبب الاختلاط مؤخرا.

وأوضحت فى بيان لها، أكدت فيه "نظرا لأن المرحلة التي نمر بها الآن تدعي مرحلة الترقب وهي مرحلة تحتاج إلى مزيد من الحرص الشديد ويكون وعي المواطن فيها هو المعيار الأساسي في التعامل مع هذه المرحلة الدقيقة فإننا مخاطبا أهل محافظة بورسعيد، وإن الوصول للنجاح قد يكون سهلا ولكن الحفاظ علي مكتسباته من الأمور الصعبة، ومن هنا يجب علينا جميعا أن نلتزم بكافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا أثناء ممارستنا لكافة أنشطة الحياة اليومية وأنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات الجديدة فإن هذا النجاح يدعونا لمزيد من الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والحفاظ على النظافة الشخصية وتطهير الأيدي والأسطح.

وأوضح البيان أنه دون أي تحيز فإن التجربة التي أدارتها الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية في التعامل مع أزمة فيروس كورونا تعد بشهادة العالم اجمع من أفضل ما يكون ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا دائما إلى ما فيه الخير للوطن والمواطن ..حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء".