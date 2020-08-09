حملات مكبرة لتطهير وتعقيم لجان انتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قطاع الطب البيطري بالمحافظة للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية لقيام فرق مشتركة لتنفيذ حملات مكبرة للتطهير والتعقيم لمقار اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين الذين سيتوافدون على المقار للأدلاء بأصواتهم أيام الانتخاب وكذا متابعة جاهزيتها لاستقبال المواطنين للتصويت.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، إن فرق التطهير والتعقيم استمرت مساء اليوم في تطهير وتعقيم عدد من اللجان بنطاق المحافظة، مؤكدا أن أعمال التطهير تتم بشكل يومي ودوري لتغطية كل المقار الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى.

وأضاف أن اللجان الانتخابية العامة بالمحافظة يبلغ عددها 24 لجنه عامة، وأن المراكز الانتخابية يبلغ عددها 783 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1031 لجنة على مستوى المحافظة، ويصل إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت إلى 4 ملايين و338 ألفا و495 ناخبا.