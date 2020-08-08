بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ بنيوزيلندا

شهدت نيوزيلندا انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بالخارج، منذ قليل، في تمام 10 مساءً، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأميركية آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقاً لفروق التوقيت العالمي.

وتعتبر نيوزيلندا، هي أول دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، لاختلاف التوقيت بين مصر ونيوزيلندا الذي يتجاوز 9 ساعات تقريبًا.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.