"الخولي": مجلس الشيوخ لا يحاسب الوزراء لكنه يدرس القوانين باستفاضة

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري، ودوره مهم إذ أنه يساعد على تشريع القوانين ودراستها باستفاضة، قبل إحالتها لمجلس النواب، رغم أن رأيه استشاري، كما أنه يبحث الخطط المستقبلية للدولة، ما يستفيد منها المواطنين.

وأضاف "الخولي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه بالرغم من أن مجلس الشيوخ لا يحاسب الوزراء، أو أنه يقدم الخدمات المباشرة للمواطنين، لكنه يدرس القوانين بطريقة مستفيضة لخروج القانون بالشكل الذي يستفيد منه المواطن.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ، خطوة تكمل استقرار مصر، "لو كانت القيادة السياسية قررت أنها متعملش انتخابات مجلس الشيوخ في الوقت دة، كان فيه حد قالت حاجة؟ ولا حد هيحس بحاجة، ولا حد كان هيعترض، طب لية دلوقتي؟ لأن الدولة عاوزاه، لأن المواطن عاوزه، لأنه له دور".