لبناني يبحث عن ابن عمته وسط أشلاء ضحايا بيروت: فقدت الأمل

كشف غالب حاطون، مواطن لبناني، عن أنه يبحث عن جثمان ابن عمته عماد شفيق زهر الدين والذى يبلغ من العمر 44 عاما، منذ 5 أيام دون جدوى بعد الانفجار الذي شهدته العاصمة اللبنانية بيروت، موضحًا أنه قام بسحب عينات "DNA"، من كافة الأشلاء التي اشتبهوا في أنها تعود للمفقود، ولكن نتائج التحاليل لم تظهر بعد.

وأضاف "طاحون"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، أثناء تجوله في وسط بيروت، ببرنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن ابن عمته يعمل فرد أمن بالمرفأ، "أنا بنام منذ 5 أيام في محيط المرفأ وأنا أبحث عن جثمانه ولكن دون جدوى".

وأشار إلى أنه اليوم فقد الأمل في العثور على ابن عمته الذى يعمل بالمرفأ منذ 20 عاماً، كونه دخل عنبر 12 بمرفأ بيروت والذى كان نقطة الانفجار، وشاهد بأم عينه حجم الأشلاء والجثث المتفحمة، "التفجير أحدث حفرة قطرها 250 مترا.. حقيقة ما حدث أشبه بتسونامي دمر كل شيء".

من جانبه أضاف حسن صبري، مواطن لبناني، خلال لقاء آخر، أن صهره كان يبعد عن موقع التفجير قرابة 2 كيلو متر، ولكنه لم يسلم منه ومات، بسبب قوة التفجير، وتابع:" ما حدث أشبه بانفجار قنبلة نووية".