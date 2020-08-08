"لينا" مصورة أشهر فيديو لانفجار بيروت تكشف كواليسه: غيمة ظهرت في السماء

روت لينا خليل، كواليس تصويرها الفيديو الشهير، للحظة تفجير مرفأ بيروت، قائلة: إن بيتها أمام مرفأ بيروت، لافتة إلى أنها فتحت نافذة بيتها لتتابع الحريق الذي سبق الانفجار، موضحة أن الحريق كان يصبح أكبر، وبعد 5 دقائق قالت لزوجها أن هناك شيء غريب يحدث، وكأنه انفجار.

وأضافت "لينا"، خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه عندما انفجر المرفأ، ظهرت غيمة أو موجة في السماء، لافتة إلى أنها صرخت بعد الانفجار، وظهر صوتها في الفيديو هي تقول لزوجها "انبطح على الأرض".

وأوضحت أن كل زجاج البيت انكسر، وسقط عليها وعلى زوجها، "جسمه كله اتشرد"، لافتة إلى أنها خرجت اليوم من المستشفى، مشيرة إلى أن قوات الجيش، هي من أنزلتها من العمارة، لكن لا أحد من المسؤولين اطمأن على أحوالهم.