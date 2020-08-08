"سكاى نيوز": وكيل الخارجية الأمريكية يزور بيروت الأسبوع المقبل

يزور وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

واحتدمت مواجهات دامية وسط بيروت، يوم السبت، بين القوات الأمنية اللبنانية، وآلاف المحتجين، الذين خرجوا إلى الشوارع في هبة شعبية، احتجاجا على الأداء الحكومي وفساد النخب الحاكمة في البلاد، بعد انفجار مرفأ بيروت.

وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" باقتحام المتظاهرين وزارات الخارجية والاقتصاد والبيئة ورفع شعارات عليها، كما قاموا بتحطيم صورة الرئيس اللبناني ميشال عون.

كما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر جمعية المصارف في وسط بيروت وأضرموا النيران في الطابق الأرضي منه، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لصدّهم، وفق ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.