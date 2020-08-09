حلا شيحة تدعم لبنان: يا رب احفظ بلدي

دعمت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها على الإنستجرام، الشعب اللبناني بعد التفجيرات الأخيرة والتي راح ضحيتها العشرات.

وكتبت حلا "صورة مع أهلي في لبنان بلدي الغالي من قلبي حزينة وادعوا من قلبي لكل من قُتلوا غدراً ومن أصيبوا في هذا الانفجار المؤلم المفجع هذا المشهد الذي أوجع الوطن العربي كله يا رب سلمهم من كل سوء واشفي المصابين واحفظ لبنان من كل شر ومن كل من دبر أو يدبر أو خطط أو يخطط لتدمير لبنان لأنه مهما ظن أنه يحاول لن يستطيع لأن شعبها أقوى.. يا رب احفظ بلدي لبنان وبلادنا من كل سوء واحفظ أولادنا وأهلنا في كل بقاع الارض

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.