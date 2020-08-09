سفيرة مصر بنيوزيلندا لـ"الوطن": لم نستقبل أي مظروف من ناخبي الشيوخ

شهدت نيوزيلندا، انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بالخارج، أمس، في تمام 10 مساءً بتوقيت مصر، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتعتبر، هي أول دولة ينطلق فيها تصويت المصريين في الخارج في أغلب الانتخابات، لاختلاف التوقيت بين مصر ونيوزيلندا، الذي يتجاوز 9 ساعات تقريبًا.

وعلقت السفيرة دينا الصيحي سفيرة مصر في نيوزيلندا، قائلة إن التصويت بدأ منذ ساعة ونصف، ومن المفترض أن يدخل الناخب رابط الانتخابات بواسطة الكمبيوتر الخاص به، ويسجل الرقم القومي ورقم المرور الخاص به، ثم يطبع إقرار بأنه أدلى بصوته ويطبع القوائم، ثم يرسلها للسفارة المصرية عن طريق البريد.

وأضافت "الصيحي" لـ"الوطن"، أنه سيتم إرسال الإقرارات بداية من الغد، لافتة إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع شركات البريد وعددهم 4 أو 5 شركات، بحيث يرسلون المظاريف الخاصة بالناخبين أولًا بأول على مدار اليوم.

وأشارت سفيرة مصر في نيوزيلندا، إلى أن جميع عمال السفارة متواجدون داخل السفارة من أجل مساعدة المصوتين إذا صعب عليهم شيء، ومن أجل الرد على استفسارتهم، مضيفة أن السفارة استعدت للانتخابات قبل بدأها حيث قامت بعمل إعلان على الموقع الرسمي لها لإخبار الجالية بكيفية التسجيل والتصويت.

كما أكدت على عدم استقبال أي ظرف من الناخبين، حتى الآن، مشيرة إلى أن الأمر سيتكلف نحو يوم كامل حتى تصل تلك المظاريف، واعتبارًا من الغد سيبدأ الاستلام، موضحة أن السفارة ستستمر في استلام بطاقات الاقتراع، حتى يوم الأربعاء 12 أغسطس، حسبما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابعت السفيرة، أن تسجيل أي ناخب لا يظهر لدى السفارة، وإنما ستبدأ في معرفة مدى الإقبال بعدما تصلها المظاريف من البريد، فيما يظهر التسجيل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.