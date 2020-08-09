مليكة ابنة علي ربيع تفاجئه بورد على المسرح

فاجأت مليكة ابنة الفنان علي ربيع والدها أثناء ختام العرض المسرحي "صباحية مباركة" بدخولها تحمل بوكيه ورد وعلق ربيع عبر إنستجرام قائلا: أحلى ورد جالي في حياتي "صباحية مباركة مستنيكم كل أسبوع في المسرح وشكرا يا أغلى جمهور".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.