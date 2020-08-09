التعليم: 16 ألف تظلم على نتائج الثانوية والنتائج سترسل إلكترونيا

أعرب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن سعادته البالغة بانتهاء عملية الامتحانات الثانوية العامة بالكامل، فذكر أن هناك الكثير كان لا يرغب في إتمام موسم الثانوية العامة، ولكن الوزارة كثفت جهودها وتحدت كل الظروف وتمكنت من إنجاز الموسم بنجاح كبير.

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن نظام التقدم للتظلمات في المحافظات يتم بطريقة سلسة، مبديا استعجابه من الزحام الذى شهدته بعض الأماكن الخاصة بتظلمات طلبة الثانوية العامة، رغم أتاحة دفع الأموال عبر "فوري".

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن عدد المتقدمين للتظلم العام الحالي يعتبر نفس العدد الذين تقدموا بالتظلم العام السابق، مطالبًا أولياء الأمور بالتوجه إلى مكان التظلم بصحبة نجله فقط، دون أن يصطحب معه أحد.

وأوضح أنه بناء على طلب التظلم يقوم الكنترول بتصوير نموذج الإجابة ويتم الاطلاع عليه من قبل الطالب ومرافقه من خلال النسخة التي تم تصويرها وليست النسخة الأصلية، وبعد أن يقوم ولي الأمر أو الطالب بكتابة كل الملاحظات الخاصة بورقة الإجابة، تعود مرة أخرى للكنترول لفحص الملاحظات.

وأشار إلى أن أعداد من تقدموا بالتظلمات لامتحانات الثانوية العامة وصل إلى 16 ألفًا و333 حالة، مشيرًا إلى أنه تم فتح عدد كبير من المقرات لتلقي هذه التظلمات، فالوزارة تلقت تظلمات في جميع المحافظات، وسيتم تحديد ميعاد لاطلاع الطالب المتقدم بالتظلم على صورة لكراسته.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إرسال نتيجة التظلم الكترونيًا، موضحا: "ممنوع اصطحاب الموبايل ويكون بحوزة الطالب ورقة وقلم لتسجيل ملاحظاته ليتم إرسالها إلى الكونترول من جديد، وتم اختيار مدرسة السعيدية لمراجعة التظلمات نظرًا لاتساعها تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل فيروس كورونا".