نجوم تضامنوا مع لبنان بأعمال فنية: إهداء للشعب القوي المحب للحياة

حرص عدد من نجوم الغناء على التضامن مع لبنان بأعمال غنائية مناهضة للشعب اللبناني في أزمته الأخيرة بعد حادث التفجيرات الذي راح ضحيته عشرات اللبنانيين.

طرحت المطربة كارمن سليمان عبر قناتها على "يوتيوب" أغنية "بحبك يا لبنان" دعما للشعب اللبناني بعد التفجيرات الأخيرة.

الأغنية للسيدة فيروز أعادت غناءها كارمن تضامنا مع الشعب البناني من كلمات الأخوين الرحباني.

وكتبت كارمن بداية الأغنية "إهداء من أعماق قلبي إلى لبنان الحبيب أولى خطوات نجاحي بدأت هناك، أحلى اللحظات وأصدق المشاعر وأمتع الذكريات كانت هناك، سترجع يوما لنلتقي ونصنع لحظات وذكريات جديده في بلد الحياة والفن والحضارة، إهداء للشعب اللبناني القوي المحب للحياة صانع البهجة بحبك يا لبنان".

كما طرح المطرب اللبناني آدم كليب جديدا يحمل عنوان"علقوا المشانق" يخاطب فيه المسؤولين في لبنان.

واستعان آدم خلال الفيديو، ببعض مشاهد تفجيرات لبنان التي حدثت منذ أيام.

"علقوا المشانق" كلمات رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ، وإخراج جورج حلو.

و طرحت أيضا المطربة رنا سماحة كليبها الجديد "تعيش يا لبنان" تضامنا مع الشعب اللبناني

"تعيش يا لبنان" كلمات أحمد حسن رؤول، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل.

وعلقت رنا عبر حسابها بتويتر ‏"من مصر.. لشعب لبنان الحبيب....لبنان ينتفض".

"من تونس سلام لبيروت" عنوان الاحتفالية الغنائية التي نظمتها بلدية تونس تضامن مع الشعب اللبناني.

يحيي الاحتفالية المطرب التونسي لطفي بوشناق وعدد من نجوم تونس الفنانة أمينة الصرافي والفنان عبدالله المريش وذلك يوم الاثنين 10 أغسطس في الثامنة مساء وسيتم التبرع بعائد الحفل إلى متضرري تفجير لبنان.

وسيبدأ الحفل على صوت أغانٍ لبنانية لوديع الصافي وفيروز وماجدة الرومي.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري نتيجة حريق طال العنبر الذي يحتوي على مواد مفرقعة لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وكلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.