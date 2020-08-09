"التعليم" ترد على بسملة صاحبة "صفر الثانوية": سنفتح تحقيقا في الأمر

قالت الطالبة بسملة عصام سلامة، الحاصلة على صفر في الثانوية العامة، وصاحبة واقعة الغش في الامتحانات، إنها تم تحرير محضر غش لها أثناء امتحان اللغة الإنجليزية بتهمة تسريب الامتحانات، رغم أنها لم يكن معها هاتف ولم تقدم على تصوير أي من أسئلة الامتحانات أو تسريبها.

وأضافت "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، مع الإعلامي عمرو خليل، أنه قبل تحرير محضر لها بنصف ساعة، كانت إحدى زميلاتها في اللجنة قد سلمت للمراقبين هاتفا كان في حوزتها، ولكن المحضر تم تحريره لها هي دون أي ذنب.

من ناحية أخرى، رد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أنه حال تسرب امتحان على فيس بوك أو الواتس تظهر باركود الطالب الذي قام بتسريبه، وتقوم غرفة العمليات على الفور بإبلاغ رئيس اللجان بتحرير محضر لصاحب رقم الباركود الذي تبين أنه سرب الامتحان.

وتابع: "على كل حال، خلي بسملة تيجي بكرة ونجيب الشؤون القانونية ونجيب المحضر ونشوف فيه إيه، دوري ودور الوزير العدالة وتكافؤ الفرص ولو حد مظلوم نرفع الظلم ده".