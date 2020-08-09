أب يدهس طفله الرضيع بالخطأ خلال قضاء العطلة

في حادث مأساوي، قتل أب طفله الرضيع عن طريق الخطأ، بعدما دهسه بسيارته، خلال قضاء الأسرة عطلتها في كونيل دي لا فرونتيرا بالقرب من قادش، بجنوب غرب إسبانيا.

الأب كان في طريقه للخروج بسيارته من مقر إقامته، قبل أن يدهس الرضيع الذي يبلغ من العمر 18 شهرًا فقط، ليتوفى بعدها، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

الواقعة حدثت، عندما كان الوالد يقود سيارته ذات الدفع الرباعي للخلف حيث يخرج من الفيلا التي تسكن بها عائلته خلال فترة قضائهم العطلة، دون أن يرى طفله خلف السيارة، ليدهسه على الفور.

وحاول الأب إنقاذ حياة طفله، إذ هرع به إلى مستشفى "بويرتو ريال" على الفور، إلا أن الرضيع توفى بعد وقت قصير من وصوله هناك، لتفشل محاولات إنقاذه بالمستشفى.

وعلق رئيس بلدية المدينة، خوان مانويل بيرموديز، على الحادث واصفًا إياه بأنه "مدمر ومأساوي"، فيما مازالت التحقيقات تجرى حول الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضي.