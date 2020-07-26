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محمود مسلم

7 مصابين في حادث دهس ببرلين واعتقال السائق

كتب:

وكالات
11:34 ص | الأحد 26 يوليو 2020
عملية دهس ألمتنيا

عملية دهس ألمتنيا

أكدت إدارة الإطفاء المحلية ببرلين، أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا جراء دهس سيارة، لحشد من المواطنين في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد.

وأكدت إدارة إطفاء برلين، عبر حسابها على تويتر، أن ثلاثة من المصابين تعرضوا لجروح خطيرة، وخضع أحدهم لإجراءات الإنعاش، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

ووقع الحادث قرب ساحة هاردينبيرج بلاتز في حي تشارلوتنبرج، إذ دهست السيارة حشدا من الناس على رصيف للمشاة.

وأكدت إدارة الإطفاء، استخدام مروحيات لنقل المصابين إلى المستشفى، فيما يعمل 60 من أفرادها في موقع الحادث.

وأفادت قناة "RBB" بأن سائق السيارة بين المصابين وقد جرى اعتقاله، مؤكدة أن الشرطة لا تملك الآن، أي معلومات تشير إلى وجود دوافع سياسية أو طائفية وراء ما حدث.

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