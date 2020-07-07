سعفان يتابع مستحقات مصري توفي وآخر أصيب في حادثي دهس بالكويت

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن مقتل وإصابة مصريين في حادثي دهس بالوفرة و السالمية بدولة الكويت، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة، ومتابعة حالة المصاب.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن سعفان تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، أشار فيه إلى وقوع حادثي دهس لمصريين في منطقتي الوفرة والسالمية، وقد انتهت بوفاة الأول البالغ من العمر 35 عاما، وتعرض الآخر لإصابات متفرقة في جسده نُقل على أثرها إلى المستشفى، بعدما سرق الداهس سيارته.

ولفت إلى أن الحادثة الأولى، حصلت في منطقة الوفرة، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم عثروا عليه جثة هامدة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، للمعاينة ونقل الجثمان إلى الطب الشرعي.

ودلت المعاينة الأولية على أنه تعرّض للدهس، بسبب وجود آثار لإطارات في المكان، وتم رفع الجثة بأمر المحقق وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية دهس ووفاة، ومخاطبة المباحث بإجراء التحريات لمعرفة الداهس وضبطه، والبحث عن كاميرات مراقبة قريبة من الموقع، للتأكد إن كان الحادث متعمداً أم لا.

أما حادثة الدهس الثانية، فقد وقعت في منطقة السالمية، وانتهت بإسعاف مواطن مصري يعمل في مجال توصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات، حيث أشارت بعض المصادر إلي أنه في أثناء توجد المصري في إحدى الصيدليات، توقف عند بقالة لشراء زجاجة مياه تاركاً سيارته في وضعية التشغيل، وفجأة أبصر شخصاً لا يعرفه يفتح بابها ويحاول الانطلاق بها، وعندما حاول منعه تحرك بها ودهسه، وتوارى عن الأنظار.

ونقل رجال الأمن والإسعاف المواطن المصري الذي تعرض لعملية الدهس إلى المستشفى، وبفحصه طبياً تبيّن تعرضه لإصابات متفرقة في جسده، وأبلغ رجال الأمن بأنه ترك في سيارته مبلغ 600 دينار، وكمية من الأدوية، وسجلت قضية أحيلت إلى البحث والتحري، للإيقاع بالمتهم والتحقيق معه.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم، إنه جار التواصل مع ذويهم لاستكمال إجراءات المستحقات العمالية الوفاة والإصابة.