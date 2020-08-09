عضو الجالية المصرية بالكويت: خوض الشباب لانتخابات الشيوخ تجربة رائعة

قال تامر عبدالحميد، عضو الجالية المصرية بدولة الكويت، إن انتخابات مجلس الشيوخ تتسم بوجود مرشحين من الشباب والتصويت بالبريد السريع، مشيرا إلى أن تجربة الشباب في مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة، حيث أثبتوا جدارتهم في جميع المناصب القيادية أو مشاركتهم في المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، فأي فرصة أتيحت لهم أكدوا على مدى وطنيتهم وإخلاصهم لمصر.

وأضاف تامر لـ"الوطن": "البريد السريع سيوفر الجهد والوقت بالنسبة لي وزملائي الذين يعملون معي، حيث إن عملنا يقتصر على العمل في مواقع خارج المدينة ولهذا قمنا بتسجيل البيانات على الموقع المخصص وسنرسل الأوراق من مكتب البريد، فأنا شاركت في جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة ولم أتخلف عن أي منها سواء في الكويت أو مصر".

وأوضح تامر أن إتاحة الفرصة للشباب لخوض الانتخابات سواء كانت مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل ونجاح عدد منهم يؤكد تغيير نظرة المصريين في ممثليهم فبجانب الخبرة، فإن التشريع بحاجة ماسة إلى الشباب الذين على علاقة وثيقة بالشارع وينقلون نبض المواطنين إلى المجالس النيابية وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا، نظرا لأن هذا بمثابة إعداد لجيل جديد من المشرعين في مصر، والذين سيكتسبون خبرة واسعة من مشاركتهم بداية من خوض الانتخابات وحتى الفترة التي سيقضونها تحت قبة المجلس.

واختتم المهندس المصري، حديثه لـ"الوطن": "في رأيي أن التصويت بالبريد السريع سوف يوفر على الدولة الكثير سواء من الناحية المادية أو البشرية، وعلينا كمواطنين مصريين في الخارج".