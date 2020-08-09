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بدء تصويت المصريين بالكويت في انتخابات مجلس الشيوخ

كتب:

محمد علي حسن
09:05 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات مجلس الشيوخ

انطلقت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين بالكويت، في تمام 9 صباحا بتوقيت العاصمة الكويت، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الجاري، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وذلك وفقا لفروق التوقيت العالمي.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.

 

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