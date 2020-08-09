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البابا يستقبل أسقف الأقصر لمتابعة أحوال الإيبارشية في ظل كورونا

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مصطفى رحومة:
10:09 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
البابا يستقبل الأنبا يوساب

البابا يستقبل الأنبا يوساب

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالقاهرة، الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر.

ويأتي اللقاء، ضمن لقاءات البابا تواضروس، مع مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث عرض الأنبا يوساب خلال اللقاء أحوال الإيبارشية على البابا.

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