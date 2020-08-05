فيديو.. ضم غرفة نوم ومكتب البابا شنودة للمكتبة البابوية بوادي النطرون

بث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيديو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحدث خلاله البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن ملامح المكتبة البابوية المركزية، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأشار البابا تواضروس خلال الفيديو إلى أنه جرى ضم قلاية – مقر سكن – البابا شنودة الثالث في دير الأنبا بيشوي إلى المكتبة، والتي تضم غرفة نوم ومكتب البابا شنودة.

وافتتح البابا تواضروس المرحلة الأولى للمكتبة البابوية العام الماضي، وسميت كذلك نظرا لوضعها تحت إشراف البابا مباشرة، وصمم المكتبة أحد المهندسين المصريين الشباب وذلك وفق الطراز المعماري اليوناني.