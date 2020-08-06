البابا تواضروس يطمئن هاتفيا من البطريرك بشارة الراعي على أوضاع لبنان

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أجرى اتصالًا تليفونيًّا، اليوم الخميس، بالبطريرك بشارة الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان.

وأضاف حليم، في بيان، أن البابا اطمأن خلال الاتصال الهاتفي على الوضع الجاري في لبنان عقب حادث الانفجار الذي وقع بميناء بيروت أول أمس، والذي خلف عشرات القتلى ومئات المصابين، إلى جانب تدمير العديد من المنشآت والممتلكات.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى أن البابا أعرب خلال الاتصال عن تأثره الشديد بهذا الحادث المؤسف، مؤكدًا على مساندته للشعب اللبناني في هذه المحنة المؤلمة، وأنه يصلي لأجل جميع المضارين والمتألمين في لبنان.