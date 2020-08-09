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وزير الصحة اللبناني: سنعزز القطاع العام وندعم الخاص الفترة المقبلة

كتب:

نرمين عفيفي
11:15 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

قال الدكتور حمد حسن وزير الصحة اللبناني، إن كل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية وجنسيات كثيرة بلبنان تبرعوا بالدم بالإضافة لاستقرار الحالات الحرجة وتوقف النزيف لدى الكثيرين، والآن لم يعد الوضع حرجا في نقص الدم وخفت حاجة المستشفيات لأكياس الدم، موضحا أنه عندما يكون هناك أي عمليات جراحية إضافية تحتاج لدم المجتمع والشعب والجنسيات المختلفة على أرض لبنان لن يبخلوا بالتبرع بالدم أمام هول هذا المصاب.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن التفاعل بين القطاعين الخاص والعام بمجال الصحة بلبنان كان تفاعلا تاما ونموذجيا، ولكن وزارة الصحة من واجبها الفترة المقبلة تعزيز القطاع الصحي العام ودعم القطاع الصحي الخاص الذي لم يتأخر ولم يتخلى عن نداء الاستغاثة، وهذا أول ماسيكون أولوليات عمل وزارة الصحة اللبنانية الفترة المقبلة.

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